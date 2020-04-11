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11 апреля 2020, суббота, 05:47 164 Документ
Кабмин 2020-04-11T05:47:01+03:00
Українські Новини
Министр Кабмина Немчинов получил в марте "голую" ставку

Министр Кабмина Немчинов получил в марте "голую" ставку

Елена Новикова
Зарплаты, министр Кабинета министров, зарплаты чиновников, Олег Немчинов, Зарплаты за март
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович

Заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за март составила 43,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Немчинову за март была начислена зарплата в размере 43 439 гривен, из них должностной оклад составил 43 439 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 470 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 34 968 гривен.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Олег Немчинов задекларировал 2,69 млн гривен доходов за 2019 год. Его доход за 2019 год составил 1 156 979 гривен зарплаты в Министерстве молодежи и спорта, 1 295 гривен ежегодной разовой денежной помощи участникам боевых действий, 1 278 гривен кешбека, 24 787 гривен заработной платы по совместительству во Львовском государственном университете физической культуры, 245 тыс. и 958 тыс. гривен в качестве отчуждения движимого имущества и 309 952 гривны кредита.

Ранее сообщалось о том, что 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Его отставка повлекла за собой отставку всего правительства.

Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля, а министром Кабинета министров стал Олег Немчинов.

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