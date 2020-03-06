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06 марта 2020, пятница, 15:33 26
Кабмин 2020-03-06T15:33:13+02:00
Українські Новини
Министр Кабмина Немчинов внес в декларацию акции компаний, земельные участки и квартиры

Министр Кабмина Немчинов внес в декларацию акции компаний, земельные участки и квартиры

Елена Новикова
министр Кабинета министров, декларация, Декларация о доходах, Олег Немчинов
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович

Олег Немчинов, которого Верховная Рада 4 марта назначила Министром Кабинета Министров, задекларировал 2,69 млн гривен доходов за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его доход за 2019 год составил 1 156 979 гривен зарплаты в Министерстве молодежи и спорта, 1 295 гривен ежегодной разовой денежной помощи участникам боевых действий, 1 278 гривен кешбека, 24 787 гривен заработной платы по совместительству во Львовском государственном университете физической культуры, 245 тыс. и 958 тыс. гривен в качестве отчуждения движимого имущества и 309 952 гривны кредита.

Мать Немчинова задекларировала 64 тыс. гривен пенсии и 328 гривен кешбека.

Жена Немчинова Оксана задекларировала 656 гривен процентов в Приватбанке, 6 345 гривен гонорара от Львовского государственного университета физической культуры, 492 гривны кешбека, 165 тыс. гривен займа, 11 тыс. гривен помощи на ребенка и 50 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду.

В совместной собственности с матерью у Немчинова есть квартира во Львове площадью 62,2 кв. м.

Он также задекларировал земельный участок в Хороснице (Львовская область) площадью 2 200 кв. м, дачный дом площадью 9 кв. м, гараж площадью 28,3 и земельный участок площадью 619 кв. м во Львове, квартиру площадью 32,5 кв. м в Киеве и земельный участок площадью 20 000 кв. м в Вишнивчике (Львовская область).

Его супруга владеет квартирой во Львове (24,6 кв. м), приобретенной 15 марта 2019 года и земельным участком в Хороснице (Львовская область) (2 200 кв. м).

Немчинов также задекларировал 2 автомобиля: ЗАЗ 968А 1979 года выпуска в совместной собственности с матерью и Chevrolet Volt 2012 года выпуска.

У Немчинова на банковском счету имеется 43,8 тыс. долларов, наличными - 1 тыс. долларов и 30 тыс. гривен, жена задекларировала 2 тыс. евро, мать - 1,8 долларов наличными.

Также мать Немчинова владеет 3 060 акциями телекоммуникационной компании "Укртелеком" (номинальная стоимость 765 гривен за штуку) и 400 акциями АО "Райффайзен Банк Аваль" (номинальная стоимость 40 гривен за штуку).

Сам Немчинов задекларировал 229 акций в акционерном обществе "Севастопольский рыбоконсервный завод", 116 акций в акционерном обществе "Ленинградский универмаг", 190 акций в акционерном обществе "Ресторан "Мельница", 135 акций в акционерном обществе "Универмаг" Украина", 186 акций в акционерном обществе "Гостиничный комплекс "Русь", 76 акций в акционерном обществе "Львовская товарн0о-сырьевая фирма "Львов-ресурсы".

Как сообщали Українські Новини, Олег Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко, учавствовал в праймериз его партии. Что еще известно о новом министре Кабинета Министров.

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