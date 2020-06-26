С должностного оклада министра Кабмина Немчинова в мае высчитали почти 9 тысяч гривен

Заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за май составила 47,2 тыс. гривен, столько же получила в предыдущем месяце врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Немчинову за май была начислена зарплата в размере 47 230 гривен.

Хотя его должностной оклад составляет 53 120 гривен, командировочные – 2 952 гривны, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 850 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Зарплата Олега Немчинова. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в мае получил 47,2 тыс. гривен зарплаты, а его заместители – по 47,2 тыс. гривен.

В мае заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 39,9 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря – 47,2 тыс. гривен.