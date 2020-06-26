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26 июня 2020, пятница, 06:15 227 Документ
Кабмин 2020-06-26T08:00:03+03:00
Українські Новини
С должностного оклада министра Кабмина Немчинова в мае высчитали почти 9 тысяч гривен

С должностного оклада министра Кабмина Немчинова в мае высчитали почти 9 тысяч гривен

Ирина Николенко
министр Кабинета министров, зарплата министра, Зарплата чиновников, Олег Немчинов, зарплата за май
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov

Заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за май составила 47,2 тыс. гривен, столько же получила в предыдущем месяце врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Немчинову за май была начислена зарплата в размере 47 230 гривен.

Хотя его должностной оклад составляет 53 120 гривен, командировочные – 2 952 гривны, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 850 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Зарплата Олега Немчинова. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата Олега Немчинова. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в мае получил 47,2 тыс. гривен зарплаты, а его заместители – по 47,2 тыс. гривен.

В мае заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 39,9 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря – 47,2 тыс. гривен.

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