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  • Из-за ограничения бюджета из оклада министра Кабмина Немчинова вычли почти 9 тысяч гривен в июне
01 августа 2020, суббота, 09:00 112 Документ
Кабмин 2020-08-01T10:15:02+03:00
Українські Новини
Из-за ограничения бюджета из оклада министра Кабмина Немчинова вычли почти 9 тысяч гривен в июне

Из-за ограничения бюджета из оклада министра Кабмина Немчинова вычли почти 9 тысяч гривен в июне

Елена Новикова
Кабмин, Зарплаты, министр Кабинета министров, зарплаты чиновников, Олег Немчинов, Зарплаты за июнь
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович
Немчинов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович

Заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за июнь составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Его должностной оклад составил 56 100 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 8 870 гривен.

Таким образом, зарплата Немчинова за июнь составила 47 230 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Зарплата министра Кабинета Министров Олега Немчинова в июне. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата министра Кабинета Министров Олега Немчинова в июне. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Немчинов задекларировал 2,69 млн гривен доходов за 2019 год.

Кроме того, с должностного оклада министра Кабмина Немчинова в мае высчитали почти 9 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что заработная плата министра Кабинета Министров Олега Немчинова за март составила 43,4 тысяч гривен.

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