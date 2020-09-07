В ЦОЗ рассказали, сколько масок должно быть у школьника и какими они должны быть

Школьники начали учебу в привычном формате, но отдельные классы школ отправляют на дистанционное обучение. В коридорах дети вынуждены носить маски, но не все средства индивидуальной защиты эффективны одинаково. Так, марлевые маски способны отфильтровать немного бактерий и вирусов. Их эффективность – не более 3%. О неэффективности применения таких масок предупреждает Центр общественного здоровья. При выборе тканевой маски следует обратить внимание на: размер — необходимо подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать) фиксацию — ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уха (петли); цвет — светлый, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены; декоративная отделка — не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха); материалы — должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки. В ВОЗ рассказали, что лучше использовать маски, в которых комбинируются разные материалы: внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь); средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок); внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка). Маску нужно стирать ежедневно при температуре не менее 60°С. Делать это нужно на протяжении часа. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, ученику достаточно одной одноразовой маски в день. Однако у ребенка должно быть как минимум 2 маски, чтобы была замена в течение дня. Маску желательно сделать с ребенком или он сам должен ее выбрать. После этого ребенок с большим желанием будет ее носить. Школьнику нужно объяснить, как правильно носить, снимать и надевать маску. Сделать это нужно на личном примере. Какой должна быть маска у школьника. Инфографика ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, в Николаеве часть учеников четырех школах и двух детских садов отправили учиться дистанционно из-за случаев коронавируса среди учителей и детей. Среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове Киевской области закрывают на карантин из-за выявленного у учительницы коронавируса. В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу. У директора учебного заведения подтвердили заражение коронавирусом. 1 сентября в Бердянске в первый же день учебы один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию из-за одноклассника, у которого подтвердили заражение коронавирусом.