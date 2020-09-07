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07 сентября 2020, понедельник, 06:02 3180 Инфографика
Общество 2020-09-07T07:15:09+03:00
Українські Новини
В ЦОЗ рассказали, сколько масок должно быть у школьника и какими они должны быть

В ЦОЗ рассказали, сколько масок должно быть у школьника и какими они должны быть

Кира Молчанова
Школа, Школьники, Маска, медицинская маска, коронавирус в Украине
Женщина в маске. Фото: Pexels
Женщина в маске. Фото: Pexels

Школьники начали учебу в привычном формате, но отдельные классы школ отправляют на дистанционное обучение. В коридорах дети вынуждены носить маски, но не все средства индивидуальной защиты эффективны одинаково. Так, марлевые маски способны отфильтровать немного бактерий и вирусов. Их эффективность – не более 3%.

О неэффективности применения таких масок предупреждает Центр общественного здоровья.

При выборе тканевой маски следует обратить внимание на:

  • размер — необходимо подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать)
  • фиксацию — ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уха (петли);
  • цвет — светлый, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены;
  • декоративная отделка — не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха);
  • материалы — должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.

В ВОЗ рассказали, что лучше использовать маски, в которых комбинируются разные материалы:

  • внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);
  • средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);
  • внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

Маску нужно стирать ежедневно при температуре не менее 60°С. Делать это нужно на протяжении часа.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, ученику достаточно одной одноразовой маски в день. Однако у ребенка должно быть как минимум 2 маски, чтобы была замена в течение дня.

Маску желательно сделать с ребенком или он сам должен ее выбрать. После этого ребенок с большим желанием будет ее носить. Школьнику нужно объяснить, как правильно носить, снимать и надевать маску. Сделать это нужно на личном примере.

Какой должна быть маска у школьника. Инфографика ЦОЗКакой должна быть маска у школьника. Инфографика ЦОЗ

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве часть учеников четырех школах и двух детских садов отправили учиться дистанционно из-за случаев коронавируса среди учителей и детей.

Среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове Киевской области закрывают на карантин из-за выявленного у учительницы коронавируса.

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу. У директора учебного заведения подтвердили заражение коронавирусом.

1 сентября в Бердянске в первый же день учебы один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию из-за одноклассника, у которого подтвердили заражение коронавирусом.

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