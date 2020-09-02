В Бердянске школьник заболел коронавирусом и весь класс отправили на карантин

Во вторник, 1 сентября, в Бердянске в первый же день учебы один из классов школы №4 отправили на самоизоляцию из-за одноклассника, у которого подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"1 сентября из Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевания COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - говорится в сообщении.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19. Также проводится эпидемиологическое расследование и определяется круг контактных лиц.

При этом отмечается, что учебный процесс в классе приостанавливается до 17 сентября, а дети будут учиться дистанционно.

Также Зеленский считает, что заменить "живую" школу на школу online невозможно, но Украина готова к такому формату

Тем временем, в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

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