Из-за коронавируса у директора в Тернопольской области закрыли школу

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу. У директора учебного заведения подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Шипитко , передает "Суспільне".

Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.

Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228, количество умерших от заболевания - увеличилось на 54 человека до 2 710 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 2,6%, новых летальных случаев - выросло на 5,9%.

Тем временем, Украина на карантине 176 дней: какие ограничения действуют

Также ученые предостерегают, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19.

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