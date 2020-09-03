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03 сентября 2020, четверг, 22:15 111
Общество 2020-09-03T22:30:02+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса у директора в Тернопольской области закрыли школу

Из-за коронавируса у директора в Тернопольской области закрыли школу

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.

Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228, количество умерших от заболевания - увеличилось на 54 человека до 2 710 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 2,6%, новых летальных случаев - выросло на 5,9%.

Тем временем, Украина на карантине 176 дней: какие ограничения действуют

Также ученые предостерегают, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19. 

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