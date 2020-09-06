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06 сентября 2020, воскресенье, 09:20 216
Общество 2020-09-06T09:22:12+03:00
Українські Новини
В Николаеве на дистанционное обучение отправили 5 классов и 2 группы дошкольников

В Николаеве на дистанционное обучение отправили 5 классов и 2 группы дошкольников

Кира Молчанова
Школа, Николаев, Карантин, Детский сад, коронавирус в Украине, Коронавирус в Николаеве
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В Николаеве часть учеников четырех школах и двух детских садов отправили учиться дистанционно из-за случаев коронавируса среди учителей и детей, как это сделали в некоторых учебных заведениях Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Из-за случаев COVID-19 на самоизоляцию отправили классы в школах №19, 20, 29, 46. Также отправили две группы детских садов № 71 и 95.

По состоянию на утро 6 сентября, в Николаевской области с начала эпидемии зафиксировали 1 581 случай коронавируса. Из них 77 случаев подтвердили за минувшие сутки.

Как сообщали Українські Новини,  власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров об отнесении городов к "красной" зоне эпидемической опасности.

Напомним, с понедельника, 7 сентября, в Украине начнет действовать обновленное эпидемическое зонирование. Ивано-Франковск и Тернополь находятся на территории с самыми серьезными ограничениями.

Кроме того, в Хмельницкой области от коронавируса 5 сентября умер прокурор области Олег Синишин.

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