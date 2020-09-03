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03 сентября 2020, четверг, 23:24 224
Общество 2020-09-04T00:30:02+03:00
Українські Новини
Школу в Василькове закрывают на карантин из-за COVID-19 у учителя

Школу в Василькове закрывают на карантин из-за COVID-19 у учителя

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Васильков, Карантин в школе
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове Киевской области закрывают на карантин из-за выявленного у учительницы коронавируса. Об этом сообщается на Facebook-странице мэра Василькова Владимира Сабадаша.

"У одного из учителей филиала Васильковской СОШ № 2 диагностировано COVID-19. Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин. Это означает, что 356 учеников и 21 учитель обязательства "связаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно".

Учитель не контактировал с детьми, ведь ушел на больничный. Однако он успел увидеться с другими коллегами.

За минувшие сутки на Киевщине коронавирус диагностировали 89 лицам. Всего в области уже 5931 инфицирован.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228, количество умерших от заболевания - увеличилось на 54 человека до 2 710 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 2,6%, новых летальных случаев - выросло на 5,9%.

Тем временем, Украина на карантине 176 дней: какие ограничения действуют

Также ученые предостерегают, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19. 

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