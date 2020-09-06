В Хмельницкой области коронавирус стал причиной смерти прокурора

В Хмельницкой области, где с начала эпидемии зафиксировали 2 979 случаев коронавируса, от этой болезни 5 сентября умер прокурор области Олег Синишин, которого около недели назад госпитализировали.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет в Facebook.

После того, как 43-летний Синишин попал в больницу, его состояние оценивали как средней тяжести: у него была повышенная температура и пневмония.

Больного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но в субботу, 5 сентября прокурор умер.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) заболел коронавирусом.

Позже врачи заявили, что у Филарета диагностировано воспаление легких.

Также власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров об отнесении городов к "красной" зоне эпидемической опасности.

В пятницу в Чехии подтвердили 798 случаев коронавируса, что является максимальным показателем за один день с начала эпидемии.

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