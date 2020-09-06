У Миколаєві на дистанційне навчання відправили 5 класів і 2 групи дошкільнят

У Миколаєві частина учнів чотирьох школах і двох дитячих садків відправили вчитися дистанційно через випадки коронавируса серед вчителів і дітей, як це зробили в деяких навчальних закладах Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

Через випадків COVID-19 на самоізоляцію відправили класи в школах №19, 20, 29, 46. Також відправили дві групи дитячих садків № 71 і 95.

Станом на ранок 6 вересня, в Миколаївській області з початку епідемії зафіксували 1 581 випадок коронавируса. З них 77 випадків підтвердили за минулу добу.

Як повідомляли Українські Новини, влада Івано-Франківська та Тернополя подали до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету Міністрів щодо віднесення міст до "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, з понеділка, 7 вересня, в Україні почне діяти оновлений епідемічне зонування. Івано-Франківськ та Тернопіль перебувають на території з самими серйозними обмеженнями.

Крім того, в Хмельницькій області від коронавируса 5 вересня помер прокурор області Олег Синишин.

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