В Чехии обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом в сутки

В то время, как в среду в Чехии обнаружили 650 заболевших Covid-19, в пятницу в стране подтвердили 798 случаев коронавируса, что является максимальным показателем за один день с начала эпидемии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предыдущий самый большой показатель заражений был зафиксирован в четверг и составил 679 новых случаев заболевания.

Число заболевших в настоящее время, которое составляет почти 7800 человек, также является рекордным. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.

В больницах находятся 190 пациентов или менее трех процентов от общего числа зараженных.

За прошедшую неделю количество госпитализированных увеличилось на 30 процентов. По последним данным, 44 пациента нуждаются в интенсивной терапии в стационарах.

На этой неделе в стране растет число заразившихся, еще в минувшее воскресенье в Чехии обнаружили более 100 заражений, а потом все больше и больше.

Власти страны уже ввели новые ограничительные меры в Праге, теперь в магазинах и торговых центрах граждане обязаны носить маски. Бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны.



Ранее в Эквадоре заявили о первом случае повторного заражения COVID-19.

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