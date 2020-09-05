В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом

4 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на рекордные 2 836 до 133 787, количество умерших от заболевания увеличилось на 50 человек до 2 811 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 4,1%, новых летальных случаев - снизилось на 2%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 5 сентября в Украине зарегистрированы 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 811 летальный, 61 649 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 836 новых случаев заболевания, выздоровели 1 036 человек, умерли 50 человек.

Таким образом, 4 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 836 против 1 036.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 5 сентября составило 69 327 человек, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (15 507), в Киеве (14 792) и Черновицкой области (10 958).

В Харьковской области зафиксировано 10 692 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 011 случаев, в Ривненской – 9 634 99, в Одесской - 8 260, в Закарпатской – 7 988, в Тернопольской - 7 067, в Киевской - 6 105, в Волынской - 5 791, в Винницкой - 4 324, в Житомирской - 3 622, в Хмельницкой - 2 979, в Днепропетровской - 2 625 случаев.

2 230 случаев выявлены в Черниговской области, 1 849 случаев - в Черкасской, 1 848 случаев - в Запорожской, 1 769 случаев - в Сумской, 1 591 случай - в Донецкой, 1 504 случая - в Николаевской, 916 случаев - в Полтавской, 846 случаев - в Кировоградской, 464 случая - в Херсонской и 415 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине обновили "красные" и "оранжевые" зоны карантина.

Тем временем Украина на карантине находится 178-й день.

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