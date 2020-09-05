Для украинских туристов открыты уже 48 стран, — МИД

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны, за неделю перечень стран, в которые открыт въезд украинским туристам, расширился на 3 страны до 48.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши соотечественники. 3 страны добавилось к этому списку в сравнении с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", - сказал он.

Кулеба также поблагодарил правительство Болгарии за продление еще на месяц допуска украинцев без необходимости предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, Швейцария ввела 10-дневный карантин для граждан Украины.



Кроме того, Словакия с 1 сентября будет требовать от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.



Ранее Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости