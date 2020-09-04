Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны

Министерство здравоохранения отнесло Албанию и Армению, которые открыты для украинских туристов, к странам "зеленой" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Всего в список стран "красной" зоны по состоянию на 4 сентября внесено 50 государств, относительно 15 из них нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной" зоны отнесены открытые для украинских туристов США, Хорватия, Мальдивские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, Танзания, а также закрытые для украинских туристов Молдова, Испания, Франция и Израиль.

К странам "зеленой" зоны отнесены открытые для украинских туристов Албания, Армения, Великобритания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Чехия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 79,6.

Страны красной и зеленой зоны. Список: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.

Кроме того, запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны".

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