Словакия изменила порядок въезда для украинцев

В то время, как Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября, Словакия с 1 сентября будет требовать от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице. Подтверждение будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники. Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.Как сообщали Українські Новини, после запрета на въезд в Украину иностранцам почти 98% желающих пересекли границу на выходных.Ранее Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины. Все без исключения граждане от 6 лет, которые будут пересекать египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.