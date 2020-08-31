Словакия изменила порядок въезда для украинцев

В то время, как Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября, Словакия с 1 сентября будет требовать от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице.

Подтверждение будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

Как сообщали Українські Новини, после запрета на въезд в Украину иностранцам почти 98% желающих пересекли границу на выходных.



Ранее Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины.

Все без исключения граждане от 6 лет, которые будут пересекать египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.







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