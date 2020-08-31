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31 августа 2020, понедельник, 20:24 543
Общество 2020-08-31T20:24:40+03:00
Українські Новини
Словакия изменила порядок въезда для украинцев

Словакия изменила порядок въезда для украинцев

Валерия Драгомирова
Словакия, Украинцы, Въезд в Словакию
Словакия. Фото: pixabay
Словакия. Фото: pixabay

В то время, как Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября, Словакия с 1 сентября будет требовать от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице

Подтверждение будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

Как сообщали Українські Новини, после запрета на въезд в Украину иностранцам почти 98% желающих пересекли границу на выходных.

Ранее Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины

Все без исключения граждане от 6 лет, которые будут пересекать египетскую  границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия.



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