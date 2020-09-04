Швейцария ввела 10-дневный карантин для граждан Украины

В то время, как Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны, Швейцария добавила Украину в список стран, по прибытии из которых необходимо пройти 10-дневный карантин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой обновленные данные, опубликованные на сайте швейцарского правительства.

В целом Швейцария добавила в список 10 государств. Кроме Украины, в нем оказались Хорватия, Ливан, Ливия и ОАЭ.

Начиная со следующего понедельника, 7 сентября, люди, которые въезжают в Швейцарию после пребывания в одной из этих стран в течение 14 дней, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка были исключены Бельгия, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман и ряд других стран.

Как сообщали Українські Новини, Болгария разрешила въезд украинцам без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.



Кроме того, в список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3.



Тем временем запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и впускать туристов из "зеленой зоны".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости