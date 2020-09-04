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04 сентября 2020, пятница, 15:34 169
Общество 2020-09-04T15:45:02+03:00
Українські Новини
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых

В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых

Кира Молчанова
Туризм, Карантин, Туристы, Зеленая зона, Красная зона
Туризм. Туристы. Турагентство. Фото: Pixabay
Туризм. Туристы. Турагентство. Фото: Pixabay

За 1 неделю перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился на 3 страны до 48.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши соотечественники. 3 страны добавилось к этому списку в сравнении с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго", - сказал он.

Кулеба также поблагодарил правительство Болгарии за продление еще на месяц допуска украинцев без необходимости предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, Хорватия попала в красную зону по распространению коронавируса.

Тем временем, Министерство здравоохранения отнесло Сербию к странам "зеленой зоны".

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