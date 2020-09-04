Коронавирус во Львовском горсовете. Заболели больше 70 сотрудников

Сейчас Львовская область входит в те, где больше всего людей заболели коронавирусом. А в самом Львове 75 работников городского совета подхватили COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Андрей Садовый.

"В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек", – сообщил он.

Садовой рассказал, что это цифры за все время эпидемии. 45 из этих 75 уже выздоровели и получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Еще 30 человек сейчас находятся на больничном. Мэр отметил, что заболевших в горсовете всего 1,8% от общего числа работников.

Остальных работников проверили на коронавирус.

По словам мэра, сейчас тестируют тех сотрудников, которые во время карантина продолжали ходить на работу и обслуживать посетителей. Также на COVID-19 проверяют тех, у кого есть подозрительные симптомы.

Как сообщали Українські Новини, в селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу, в которой коронавирус подтвердили у директора. Вместе со школой закрыли детский сад, который находится в одном здании со школой.

В Киевской области на карантин закрыли среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове. Там коронавирус обнаружили у учительницы.

А в самом Киеве учебный год так и не начался в привычном режиме в школе № 240 "Социум", где COVID-19 нашли у двух педагогов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости