подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 16:50 365
Общество 2020-09-04T18:00:03+03:00
Українські Новини
Коронавирус во Львовском горсовете. Заболели больше 70 сотрудников

Коронавирус во Львовском горсовете. Заболели больше 70 сотрудников

Кира Молчанова
Львов, Коронавирус, Андрей Садовой, Коронавирус во Львове
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Сейчас Львовская область входит в те, где больше всего людей заболели коронавирусом. А в самом Львове 75 работников городского совета подхватили COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Андрей Садовый.

"В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек", – сообщил он.

Садовой рассказал, что это цифры за все время эпидемии. 45 из этих 75 уже выздоровели и получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Еще 30 человек сейчас находятся на больничном. Мэр отметил, что заболевших в горсовете всего 1,8% от общего числа работников.

Остальных работников проверили на коронавирус.

По словам мэра, сейчас тестируют тех сотрудников, которые во время карантина продолжали ходить на работу и обслуживать посетителей. Также на COVID-19 проверяют тех, у кого есть подозрительные симптомы.

Как сообщали Українські Новини, в селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу, в которой коронавирус подтвердили у директора. Вместе со школой закрыли детский сад, который находится в одном здании со школой.

В Киевской области на карантин закрыли среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове. Там коронавирус обнаружили у учительницы.

А в самом Киеве учебный год так и не начался в привычном режиме в школе № 240 "Социум", где COVID-19 нашли у двух педагогов.

Больше новостей о: Львов Коронавирус Андрей Садовой Коронавирус во Львове

Садовой в мае получил меньше, чем все его заместит...
Wizz Air открыла рейсы в Чехию из Львова и Киева...
Филарет заболел коронавирусом. Он попал в больницу...
Во Львовском горсовете коронавирус диагностировали...
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Сопротивлялась при грабеже и изнасиловании: задержан убийца гардеробщицы Верховной Рады 17:57
Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности 17:32
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
В Умани установят пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества 17:27
Пистолет Януковича. Фото: Facebook прокуратуры Киева
В Киеве у полицейского нашли наркотики, куст конопли и пистолет Януковича 17:08
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на стройке элитного ЖК 16:23
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
больше новостей
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok