Где в Украине больше всего болеют коронавирусом, — карта

За минувшие сутки выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине стало на 2 723 больше. Всего в стране зафиксировали 130 951 случай коронавируса. Количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками. Таким образом, 3 сентября Украина поставила новый печальный рекорд по заболеваемости COVID-19. Українські Новини выяснили, в какой области больше всего болеют коронавирусом.

Отслеживать статистику заболеваемости в стране можно с помощь сервиса аппарата СНБО covid19.rnbo.gov.ua.

Так, новые случаи есть во всех областях.

Но больше всего заболевших по состоянию на утро 4 сентября во Львовской области – 15 312 случаев, в Киеве – 14 477 случаев, в Черновицкой области – 10 756, Харьковской области – 10 312 случаев и Ивано-Франковской области – 9 845 случаев.

Статистика по заболевамости коронавирусом. Скриншот covid19.rnbo.gov.uа

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4269 случаев;

Волынская область - 5723 случая;

Днепропетровская область - 2570 случаев;

Донецкая область - 1576 случаев;

Житомирская область - 3550 случаев;

Закарпатская область - 7888 случаев;

Запорожская область - 1768 случаев;

Ивано-Франковская область - 9845 случаев;

Кировоградская область - 841 случай;

г. Киев - 14477 случаев;

Киевская область - 6017 случаев;

Львовская область - 15 312 случаев;

Луганская область - 393 случая;

Николаевская область - 1446 случаев;

Одесская область - 8038 случаев;

Полтавская область - 886 случаев;

Ровенская область - 9535 случаев;

Сумская область - 1680 случаев;

Тернопольская область - 6841 случай;

Харьковская область - 10 312 случаев;

Херсонская область - 444 случая;

Хмельницкая область - 2848 случаев;

Черновицкая область - 10 786 случаев;

Черкасская область - 1756 случаев;

Черниговская область - 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини,

накануне количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228.

После этого в стране обновили разделение на карантинные зоны. Оно вступит в силу с 7 сентября.

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