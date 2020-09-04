Где в Украине больше всего болеют коронавирусом, — карта

За минувшие сутки выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине стало на 2 723 больше. Всего в стране зафиксировали 130 951 случай коронавируса. Количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками. Таким образом, 3 сентября Украина поставила новый печальный рекорд по заболеваемости COVID-19. Українські Новини выяснили, в какой области больше всего болеют коронавирусом. Отслеживать статистику заболеваемости в стране можно с помощь сервиса аппарата СНБО covid19.rnbo.gov.ua. Так, новые случаи есть во всех областях. Но больше всего заболевших по состоянию на утро 4 сентября во Львовской области – 15 312 случаев, в Киеве – 14 477 случаев, в Черновицкой области – 10 756, Харьковской области – 10 312 случаев и Ивано-Франковской области – 9 845 случаев. Статистика по заболевамости коронавирусом. Скриншот covid19.rnbo.gov.uа Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 4269 случаев; Волынская область - 5723 случая; Днепропетровская область - 2570 случаев; Донецкая область - 1576 случаев; Житомирская область - 3550 случаев; Закарпатская область - 7888 случаев; Запорожская область - 1768 случаев; Ивано-Франковская область - 9845 случаев; Кировоградская область - 841 случай; г. Киев - 14477 случаев; Киевская область - 6017 случаев; Львовская область - 15 312 случаев; Луганская область - 393 случая; Николаевская область - 1446 случаев; Одесская область - 8038 случаев; Полтавская область - 886 случаев; Ровенская область - 9535 случаев; Сумская область - 1680 случаев; Тернопольская область - 6841 случай; Харьковская область - 10 312 случаев; Херсонская область - 444 случая; Хмельницкая область - 2848 случаев; Черновицкая область - 10 786 случаев; Черкасская область - 1756 случаев; Черниговская область - 2150 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Как сообщали Українські Новини, накануне количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228. После этого в стране обновили разделение на карантинные зоны. Оно вступит в силу с 7 сентября.