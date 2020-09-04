подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 12:02 1296 Инфографика
Общество 2020-09-04T12:03:43+03:00
Українські Новини
Где в Украине больше всего болеют коронавирусом, — карта

Где в Украине больше всего болеют коронавирусом, — карта

Кира Молчанова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

За минувшие сутки выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине стало на 2 723 больше. Всего в стране зафиксировали 130 951 случай коронавируса. Количество умерших от заболевания увеличилось на 51 человека до 2 761 по сравнению с предыдущими сутками. Таким образом, 3 сентября Украина поставила новый печальный рекорд по заболеваемости COVID-19. Українські Новини выяснили, в какой области больше всего болеют коронавирусом.

Отслеживать статистику заболеваемости в стране можно с помощь сервиса аппарата СНБО covid19.rnbo.gov.ua.

Так, новые случаи есть во всех областях.

Но больше всего заболевших по состоянию на утро 4 сентября во Львовской области – 15 312 случаев, в Киеве – 14 477 случаев, в Черновицкой области – 10 756, Харьковской области – 10 312 случаев и Ивано-Франковской области – 9 845 случаев.

Статистика по заболевамости коронавирусом. Скриншот covid19.rnbo.gov.uаСтатистика по заболевамости коронавирусом. Скриншот covid19.rnbo.gov.uа

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 4269 случаев;
  • Волынская область - 5723 случая;
  • Днепропетровская область - 2570 случаев;
  • Донецкая область - 1576 случаев;
  • Житомирская область - 3550 случаев;
  • Закарпатская область - 7888 случаев;
  • Запорожская область - 1768 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9845 случаев;
  • Кировоградская область - 841 случай;
  • г. Киев - 14477 случаев;
  • Киевская область - 6017 случаев;
  • Львовская область - 15 312 случаев;
  • Луганская область - 393 случая;
  • Николаевская область - 1446 случаев;
  • Одесская область - 8038 случаев;
  • Полтавская область - 886 случаев;
  • Ровенская область - 9535 случаев;
  • Сумская область - 1680 случаев;
  • Тернопольская область - 6841 случай;
  • Харьковская область - 10 312 случаев;
  • Херсонская область - 444 случая;
  • Хмельницкая область - 2848 случаев;
  • Черновицкая область - 10 786 случаев;
  • Черкасская область - 1756 случаев;
  • Черниговская область - 2150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини,

накануне количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 2 430 до 128 228.

После этого в стране обновили разделение на карантинные зоны. Оно вступит в силу с 7 сентября.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2 723 случая за сутки
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу
Новости
Где в Украине больше всего болеют коронавирусом, — карта 12:02 Инфографика
Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти 11:35
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 11:30
В Украине с коронавирусом за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов 11:30
Минимум три этажа в месяц: компания "Интергал-Буд" отчиталась о темпах строительства 11:27
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
больше новостей
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
больше новостей
До окончания карантина осталось 58 дней. Какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok