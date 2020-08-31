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31 августа 2020, понедельник, 23:45 957
Общество 2020-09-01T01:00:01+03:00
Українські Новини
Одну из киевских школ закрыли на карантин еще до начала учебы

Одну из киевских школ закрыли на карантин еще до начала учебы

Валерия Драгомирова
Киев, Школа, Обучение в школах, Коронавирус у учителя, Закрытие школы на карантин
Дистанционное образование. Фото: pixabay
Дистанционное образование. Фото: pixabay

Обучение с 1 сентября в киевской школе № 240 "Социум" будет организовано в дистанционном режиме из-за обнаружения Covid-19 у двух педагогов. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. 

Сообщается, что заболевшие учителя находились в контакте с 21 работником школы.

"31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК № 240 "Социум", которые находились в контакте с 21 работником школы", – говорится в сообщении.

По данным Департамента образования и науки, еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура.

День знаний в школе № 240 планируется в формате классных часов онлайн. Само онлайн-обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.

Как сообщали Українські Новини, весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом. А в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

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