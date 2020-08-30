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30 августа 2020, воскресенье, 23:00 15
Общество 2020-08-30T23:15:01+03:00
Українські Новини
Хорватия попала в "красную" зону: что изменится для украинских туристов

Хорватия попала в "красную" зону: что изменится для украинских туристов

Надежда Комендантова
Хорватия, Туристы, самоизоляция, Красная зона, Страны красной зоны
Хорватия. Фото: pixabay.com
Хорватия. Фото: pixabay.com

В то время, как Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19, Хорватия попала в красную зону по распространению коронавируса.

Как пишет РБК-Украина, попадание страны в "красный" список коснется украинских туристов. Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии, будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома".

Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также в "красном" списке остаются Албания и Черногория.

Как сообщали Українські Новини, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах и красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее карантин в Украине снова продлили

Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к "красной" зоне эпидемической опасности.

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