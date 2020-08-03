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03 августа 2020, понедельник, 17:03 150
Кабмин 2020-08-03T17:30:01+03:00
Українські Новини
Минздрав расширил список стран "красной" зоны

Минздрав расширил список стран "красной" зоны

Елена Новикова
Коронавирус, Зеленая зона, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Красная зона, Страны зеленой зоны, Страны красной зоны
Коронавирус в мире. Фото: pixabay
Коронавирус в мире. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения отнесло 127 стран к "красной зоне" распространения COVID-19, в то время, как регионы Украины разделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Об этом говорится в информации на сайте министерства, передают Українськi Новини.

В частности, в "красную зону" распространения COVID-19 по состоянию на 31 июля включены: США, Израиль, Бразилия, Черногория, Казахстан, Молдова, Сербия, Румыния, Россия, Албания, Болгария, Испания, Франция, Канада, Бельгия, Австрия, Швейцария, Германия, Япония, Исландия, Норвегия, Финляндия и другие.

К "зеленой зоне" распространения COVID-19 отнесены Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Турция, Великобритания, Египет, Греция, Италия, Ирландия, Таиланд и другие страны.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 33,02, процент прироста - 20,1%.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы.


Кроме того, украинцы могут путешествовать в 25 стран.  

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Минздрав расширил список стран "красной" зоны
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