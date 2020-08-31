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31 августа 2020, понедельник, 10:30 34
Медицина 2020-08-31T11:00:01+03:00
Українські Новини
Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а Хорватию - к странам "красной"

Минздрав отнес Сербию к странам "зеленой зоны", а Хорватию - к странам "красной"

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Красная зона, Страны красной зоны
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Министерство здравоохранения отнесло Сербию, которая открыта для украинских туристов, к странам "зеленой зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, Хорватию, которую также могут посетить украинские туристы, - к странам "красной зоны".

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Всего в список стран "красной зоны" по состоянию на 30 августа внесено 57 государств, относительно 15 из них нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов Армения, Багамские острова, Танзания, Албания, Черногория, Хорватия, Северная Македония, Ирак, США, Мальдивские острова, а также закрытые для украинских туристов Молдова, Испания, Франция и Израиль.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Казахстан, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Болгария, Сербия, Словения, Беларусь, Коморские острова, Великобритания, Ирландия, Мексика, Сейшельские острова, Кения, Иран, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Чехия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 68,1.

Ранее Українськi Новини писали, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

Также после однодневного падения заболеваемость коронавирусом снова увеличилась.

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