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04 сентября 2020, пятница, 13:50 699
Происшествия 2020-09-04T13:51:52+03:00
Українські Новини
Под Полтавой второй день горит городская свалка. В городе трудно дышать из-за дыма

Под Полтавой второй день горит городская свалка. В городе трудно дышать из-за дыма

Кира Молчанова
Пожар, Полтавская область, Полтава, ГСЧС, Пожар на свалке

Не только в Харьковской и Луганской областях продолжаются масштабные пожары. Под Полтавой второй день не могут потушить городскую свалку в Макуховке.

Об этом сообщает ГСЧС в Полтавской области.

Так, 3 сентября, в 15:15, полтавские спасатели получили сообщение о пожаре на территории Полтавского городского свалки в селе Макуховка Полтавского района. Тупить пожар поехали 5 пожарных машин 27 бойцов ДСНС. Позже им на помощь прибыли еще 7 единиц техники и 50 пожарных.

К этому времени огонь уже уничтожил мусор на площади 2,2 га. По состоянию на 20:00 3 сентября, пожар ликвидировали на площади 0,1 га.

Дым с места пожара ветер отнес в Полтаву. Жители верхних этажей многоэтажных домов на возвышенностях оказались в более сложной ситуации. Воздух в городе загрязнен выбросами углерода. Загрязнение усугубляется тем, что лесные пожары продолжаются в соседней Харьковской области, а также на Луганщине.

Людям советуют поменьше бывать на улице, не снимать макси даже выходя из помещения, закрывать окна в домах и использовать для проветривания кондиционеры или хотя бы вешать перед окнами влажную ткань.

Пожар под Полтавой тушат второй день. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар под Полтавой тушат второй день. Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар под Полтавой. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар под Полтавой. Фото: пресс-служба ГСЧС

Пожар под Полтавой на городской свалке. Фото: пресс-служба ГСЧСПожар под Полтавой на городской свалке. Фото: пресс-служба ГСЧС

Дым от пожара несет на Полтаву. Фото: пресс-служба ГСЧСДым от пожара несет на Полтаву. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, cильный пожар начался днем в четверг, 3 сентября, в высотном жилом комплексе на улице Лагерной в Киеве.

Кроме того, в Киеве горело в Голосеевском районе на территории автопарка.

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