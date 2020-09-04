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  • Під Полтавою другий день горить міське сміттєзвалище. У місті важко дихати через дим
04 вересня 2020, пʼятниця, 13:50 4
Події 2020-09-04T15:00:02+03:00
Українські Новини
Під Полтавою другий день горить міське сміттєзвалище. У місті важко дихати через дим

Під Полтавою другий день горить міське сміттєзвалище. У місті важко дихати через дим

Кира Молчанова
пожежа, Полтавська область, ДСНС України, сміттєзвалище, Пожежа на сміттєзвалищі

В той час, як пожежі в Харківській та Луганській області гасять третій день, під Полтавою другий день горить міське сміттєзвалище в Макухівці.

Про це повідомляє ДСНС в Полтавській області.

Так, 3 вересня, о 15:15, полтавські рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території Полтавського міського звалища в селі Макухівка Полтавського району. Гасити пожежу поїхали 5 пожежних машин 27 бійців ДСНС. Пізніше їм на допомогу прибули ще 7 одиниць техніки і 50 пожежників.

До цього часу вогонь вже знищив сміття на площі 2,2 га. Станом на 20:00 3 вересня, пожежу ліквідували на площі 0,1 га.

Дим з місця пожежі вітер відніс до Полтави. Жителі верхніх поверхів багатоповерхових будинків на височинах виявилися в більш складній ситуації. Повітря в місті забруднене викидами вуглецю. Забруднення посилюється тим, що лісові пожежі тривають у сусідній Харківській області, а також на Луганщині.

Людям радять поменше бувати на вулиці, не знімати маски навіть виходячи з приміщення, закривати вікна в будинках і використовувати для провітрювання кондиціонери або хоча б вішати перед вікнами вологу тканину.

Пожежа під Полтавою гасять другий день. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа під Полтавою гасять другий день. Фото: пресслужба ДСНС

Пожежа під Полтавою. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа під Полтавою. Фото: пресслужба ДСНС

Пожежа під Полтавою на міському звалищі. Фото: прес-служба ГСЧСПожежа під Полтавою на міському звалищі. Фото: пресслужба ДСНС

Дим від пожежі несе на Полтаву. Фото: прес-служба ГСЧСДим від пожежі несе на Полтаву. Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, сильна пожежа сталася вдень у четвер, 3 вересня, в багатоповерховому житловому комплексі на вулиці Табірній у столиці.

Крім того, в Києві сталася пожежа в Голосіївському районі на території автопарку.

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