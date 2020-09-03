подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 сентября 2020, четверг, 20:26 527
Происшествия 2020-09-03T20:26:44+03:00
Українські Новини
В Голосеевском районе Киева горел автопарк. Улицу заволокло черным дымом

В Голосеевском районе Киева горел автопарк. Улицу заволокло черным дымом

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Голосеевский район, Автопарк

Пока пожар в многоэтажном здании в столичном Шевченковском районе Киева локализировали, в другом месте столицы – в Голосеевском районе возник пожар на территории автопарка.

Об этом сообщил Київ Оперативний в Facebook.

"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии дыма, который заволок улицу Васильковскую и окрестности.

Пока нет информации о том, что именно стало причиной возгорания и какой нанесен ущерб.

Пожар в Киеве. Фото: Київ ОперативнийПожар в Киеве. Фото: Київ Оперативний

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers.

До этого в Золотоноше Черкасской области сгорел целый автопарк автобусов: 12 маршруток полностью уничтожены огнем, еще 4 удалось спасти.

Больше новостей о: Киев Пожар Голосеевский район Автопарк

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
Пожар в Киеве. Фото: Київ Оперативний
В Голосеевском районе Киева горел автопарк. Улицу заволокло черным дымом 20:26
В пожаре в киевской высотке погиб человек 20:11
В Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Сколько паломников отпразднуют Рош ха-Шана в Украине 20:02
Нацсовет по телевидению лишил лицензии на вещание "Прямой FM" 19:50
В МИД Украины Беларусь призвали не искать врагов там, где их нет 19:41
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok