В Голосеевском районе Киева горел автопарк. Улицу заволокло черным дымом

Пока пожар в многоэтажном здании в столичном Шевченковском районе Киева локализировали, в другом месте столицы – в Голосеевском районе возник пожар на территории автопарка.

Об этом сообщил Київ Оперативний в Facebook.

"Еще один пожар охватил автопарк, на Васильковской, 22. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается", – сказано в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии дыма, который заволок улицу Васильковскую и окрестности.

Пока нет информации о том, что именно стало причиной возгорания и какой нанесен ущерб.

Пожар в Киеве. Фото: Київ Оперативний

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers.

До этого в Золотоноше Черкасской области сгорел целый автопарк автобусов: 12 маршруток полностью уничтожены огнем, еще 4 удалось спасти.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости