В элитном высотном доме рядом с посольством США в Киеве начался сильный пожар

Сильный пожар начался днем в четверг, 3 сентября, в высотном жилом комплексе на улице Лагерной в столице. Об этом сообщило Типичный Киев.

По его данным, жилкомплекс находится вблизи с посольством США. Огонь охватил квартиру на 24 этаже.

"В поисках спасения женщина вылезла из окна и стоит на кондиционере", - говорится в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон валил черный дым.

В среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, в то время, как 17 августа в столице загорелась многоэтажка в Дарницком районе.

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