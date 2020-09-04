Пожары в Харьковской и Луганской областях тушат третий день

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

Указывается, что в Харьковской области 2 сентября в лесном массиве вблизи Воробьевки Двуречанского района возник пожар, общая площадь которого ориентировочно составила 500 га (из них 100 га верхового пожара).

В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в Воробьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

По состоянию на 4 сентября открытого огня нет, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГоЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, который сбросил 254 тонны воды.

Также продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района, который возник 2 сентября. Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

В Луганской области по состоянию на пятницу продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области (Лобачево и Лопаскино Новоайдарского района и Болотенное Станично-Луганского района ), которые возникли 2 сентября.

Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники.

Как сообщали Українськi Новини, пожар полностью уничтожил 1 населенный пункт в Харьковской области.

Также Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим в среду, 3 сентября, в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости