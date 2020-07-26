Танкер "Делфи" не поддается. У собственника отобрали право его поднимать

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное - ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", - написал он.

Куцый подчеркнул, что у судовладельца и привлеченной подрядной организации было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна, но их подход к работе не срабатывает.

Указывается, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"...представители городской власти проигнорировали сегодняшнее заседание и не появились на встречу. Вместе с министром, руководством Администрации морских портов, Государственной экологической инспекцией и Одесским портом согласовали наши дальнейшие действия", - добавил председатель ОГА.

Согласно плану действий, работы по поднятию судна не остановятся на период проведения тендера на удаление танкера из акватории морпорта.

Указано, что Государственной экологической инспекцией инициирован пересчет ущерба, нанесенного танкером экологии.

"Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек... Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна. Скажу откровенно - времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от Администрации морских портов. А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - добавил Куцый.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июля Куцый заявил, что попытка поднять танкер "Делфи" завершилась неудачей.

Вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также сообщалось, что танкер "Делфи" начнут поднимать после работ по снижению его веса: вода вокруг снова загрязняется.

Танкер "Делфи" сел на мель у Одессы 22 ноября 2019 года.