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05 сентября 2020, суббота, 05:30 4536 Инфографика
Общество 2020-09-05T06:45:31+03:00
Українські Новини
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется

Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется

Надежда Комендантова
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Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua

В то время, как в 2021 году украинцев ждет перерасчет пенсий весной, а также дополнительная доплата для тех, кому за 75 лет, после отмены бумажных трудовых книжек пенсию в Украине будут насчитывать автоматически.

Об этом говорится в законопроекте №3623, который уже принят в первом чтении, пишет "Обозреватель". 

В частности, теперь не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

"Будет как в Британии, Эстонии и в других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Коллаж: Обозреватель Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине. Коллаж: Обозреватель

Ранее Українські Новини писали, что получить стаж для пенсии можно не работая.

Кроме того, украинцы могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

Тем временем, декретный отпуск засчитывается в страховой стаж, но при опеределлных условиях.

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