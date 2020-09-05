Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться і кого це торкнеться

навесні в 2021 році перерахунок пенсій , а також додаткову доплату для тих, кому за 75 років. Після скасування паперових трудових книжок пенсію в Україні будуть нараховувати автоматично. Водночас влада обіцяє

Про це йдеться в законопроєкті №3623, який вже прийнятий в першому читанні, пише "Обозреватель".

Зокрема, тепер не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його. Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток. Пенсійний фонд спочатку має рахувати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників з проханням провести перерахунок.

"Буде як в Британії, Естонії та в інших країнах. Буде можливість без звернення, збору інформації, автоматично отримати пенсію. Але людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи і перерахувати її", - розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Такий документ може знадобитися, якщо того вимагає роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас має бути стаж у відповідній сфері). Правда, для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також в Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні. Колаж: Оглядач

Раніше Українські Новини писали, що отримати стаж для пенсії можна не працюючи .

Крім того, українці можуть підтвердити свій трудовий стаж через суд.

Тим часом, декретна відпустка зараховується до страхового стажу, але за визначених умов.

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