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04 сентября 2020, пятница, 12:28 262
Общество 2020-09-04T12:30:01+03:00
Українські Новини
Учителей-пенсионеров и школьников хотят страховать от коронавируса

Учителей-пенсионеров и школьников хотят страховать от коронавируса

Кира Молчанова
Школа, Министерство образования, Карантин, Учителя, страхование, Страховка
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

С началом учебного года стало понятно, что на карантин будут отправлять целые классы из-за случаев коронавируса. Поэтому Министерство образования и науки решило подписать меморандум со страховыми компаниями и застраховать работающих учителей-пенсионеров и школьников от COVID-19.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, — передает "РБК-Украина".

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу, в которой коронавирус подтвердили у директора. Вместе со школой закрыли детский сад, который находится в одном здании со школой.

В Киевской области на карантин закрыли среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове. Там коронавирус обнаружили у учительницы.

А в самом Киеве учебный год так и не начался в привычном режиме в школе № 240 "Социум", где COVID-19 нашли у двух педагогов.

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