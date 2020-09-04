Учителей-пенсионеров и школьников хотят страховать от коронавируса

С началом учебного года стало понятно, что на карантин будут отправлять целые классы из-за случаев коронавируса. Поэтому Министерство образования и науки решило подписать меморандум со страховыми компаниями и застраховать работающих учителей-пенсионеров и школьников от COVID-19.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, — передает "РБК-Украина".

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу, в которой коронавирус подтвердили у директора. Вместе со школой закрыли детский сад, который находится в одном здании со школой.

В Киевской области на карантин закрыли среднюю общеобразовательную школу №2 в Василькове. Там коронавирус обнаружили у учительницы.

А в самом Киеве учебный год так и не начался в привычном режиме в школе № 240 "Социум", где COVID-19 нашли у двух педагогов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости