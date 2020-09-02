Школа и COVID-19: инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать

Вчера, 1 сентября, миллионы детей вернулись к занятиям в школах и других учебных заведениях. Традиционно веселый и торжественный День знаний в этом году не вызывал уже таких эмоций у учеников и их родителей из-за неутихающей пандемии коронавируса.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Игоревич рассказал на своей странице в Facebook, почему стоит сбросить градус паники и отставить пессимистические прогнозы в вопросах обучения в период распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на все мероприятия и подготовку дети будут болеть

Минздрав, отмечает инфекционист, достаточно адекватно и обосновано подготовился к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в учебных заведениях.

Обучение старшеклассников в одном классе, проветривание после каждого урока, уменьшение смешивания потоков детей, отказ от общей столовой, проверка температуры у учеников и персонала должны предотвратить массовые вспышки заболевания в школах.

Однако, какие бы меры не принимались, полностью исключить возможность возникновения вспышки COVID-19 или другого инфекционного заболевания не получится.

"Хотим мы это воспринимать или нет - дети все равно будут болеть и нести заразу домой", - написал инфекционист.

Такое происходило каждый год и до появления коронавируса, ведь никто не отменял вспышки сезонных заболеваний по типу группа или ОРВЗ. Они наблюдались в школах и других учебных заведениях постоянно.

По этой причине, подчеркнул врач, дети будут продолжат болеть и заболевание COVID-19 явно не будет исключением. Однако, добавил он, не стоит впадать в панику.

Коронавирус "щадит" детей

Стоит начать с того, что согласно множественным статистическим данным, которые постоянно приходят со всех уголков мира, коронавирусная инфекция COVID-19 не является серьезной угрозой для детей.

По словам инфекциониста, опасное и малоизученное заболевание каким-то чудом "пощадило" детское население планеты и не создает для него серьезных проблем.

Да, дети болеют коронавирусной инфекцией. Однако, как показывает практика, подавляющее большинство случаев заболевания проходит в легкой либо вообще в незаметной форме.

Врач также добавил, что по официальным данным, в Киеве от начала эпидемии COVID-19 в Украине, ни один ребенок не погиб от коронавирусной инфекции.

Не такой страшный черт, как его малюют

Как пишет Игоревич, несмотря на официальное определение коронавирусной инфекции, как опасного заболевание, на практике оно оказалось вовсе не таким.

"Коронавирус представляет опасность лишь для четко очерченных групп риска. Поэтому простые правила спасают жизни проблемным пациентам и предотвращают массовому психозу во всех других", — пишет инфекционист.

Речь идет о своевременной госпитализации тяжелобольных пациентов, адекватной поддержке нетяжелых больных, социальной ответственности перед другими и предотвращении заражения окружающих людей.

Нужно осознать ответственность перед окружающими

По словам инфекциониста, условия пандемии COVID-19 должны поставить крест на ситуациях, когда дети с температурой, соплями, кашлем и чиханием не оставались дома и все равно шли на занятия.

"Детям и их родителям нужно понять свою ответственность перед окружающими. Аналогично это касается преподавателей и другой персонал образовательных учреждений", - подчеркивает Игоревич.

Врач отметил, что люди должны четко понимать это и не допускать совершения подобных "преступлений" перед окружающими.

У занятий за партой есть достойная альтернатива

Врач напомним, что дети с проблемами и нарушениями здоровья, попадающие в высокие группы риска, имеют возможность воспользоваться достойной альтернативой привычных занятий в школе - это дистанционное обучение.

Он также отметил, что онлайн-обучение не должно касаться поголовно всех учеников, однако для определенной группы детей является прекрасным вариантов в сложных условиях пандемии.

Как ранее сообщали Українські Новини, в Киевской области временно перенесли открытие школ, которые не соблюдают требованиям по эвакуации детей, зараженных COVID-19.

Кроме того, в Департаменте образования и науки КГГА назвали школу, которую закрыли еще до начала учебного года из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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