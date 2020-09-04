Пожежі в Харківській і Луганській областях гасять третій день

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасіння пожеж в Харківській і Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

Вказується, що в Харківській області 2 вересня в лісовому масиві поблизу Вороб'ївки Дворічанського району виникла пожежа, загальна площа якого орієнтовно склала 500 га (з них 100 га верхового пожежі).

В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки в Воробйовці, відселені 33 людини, з-за отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернувся 1 людина.

Станом на 4 вересня відкритого вогню немає, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметра.

До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 осіб особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літака і 1 вертоліт, який скинув 254 тонни води.

Також триває гасіння пожежі в лісовому масиві поблизу села Клугино-Башкирівка Чугуївського району, який виник 2 вересня. Відкритого вогню не спостерігається, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметра.

У Луганській області станом на п'ятницю триває гасіння 3 вогнищ пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах області (Лобачеве і Лопаскине Новоайдарського району та Болотене Станично-Луганського району), які виникли 2 вересня.

Відкритого вогню не спостерігається, проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки і залишків деревини всередині контрольованого периметра.

До гасіння пожеж задіяно 404 людини і 73 одиниці техніки.

Як повідомляли Українськi Новини, пожежа в Харківській області охопила площу в 500 га.

Також Зеленський зібрав з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками нараду щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях.

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