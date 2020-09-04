Сборная Украины дважды начинала вести в счете в матче со швейцарцами и победила

Сборная Украины успешно начала свои поединки в элитной группе Лиги наций, как это и прогнозировали букмекеры. Желто-синие в домашнем матче на арене "Львов" сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Забитыми мячами отметились украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. В сборной Швейцарии единственным голом отметился Хариса Сеферовича.

В результате сборная Украины возглавила свою группу Лиги наций: параллельный поединок между Испанией и Германией закончился ничьей (1:1).

Кроме того, перед началом матча игроки сборной Украины вышли с траурными повязками в память о враче сборной Антоне Худаеве, который умер летом от коронавируса. Перед началом игры состоялась минута молчания.

Как сообщали Українські новини, с учебником всемирной истории за 11 класс проихошел курьез: авторы перепутали итальянский клуб, за который играл нынешний главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Создатели книги написали, что Шевченко играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле Шевченко был игроком "Милана", а за "Ювентус" не играл никогда.

Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура национального чемпионата.

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