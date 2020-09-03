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03 сентября 2020, четверг, 21:14 78
Спорт 2020-09-03T21:30:02+03:00
Українські Новини
Букмекеры назвали фаворита матча Украина – Швейцария

Букмекеры назвали фаворита матча Украина – Швейцария

Александр Савич
Швейцария, Футбол, Сборная Украины, Букмекеры, Ставки, Национальная сборная Украины по футболу, Прогноз букмекеров
Сборная Украины фаворит в матче со Швейцарией. Фото: ФФУ
Сборная Украины фаворит в матче со Швейцарией. Фото: ФФУ

Сегодня, 3 сентября, сборная Украины проведет свой первый матч в рамках турнира Лиги наций сезона 2020-2021. Ее соперником станет сборная Швейцарии. Букмекеры назвали фаворита этого матча. Об этом сообщает Пари-Матч.

Так, фаворитом встречи Украина – Швейцария является именно украинская сборная. На ее победу за час до начала встречи букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,55. На победу Швейцарии коэффициент у букмекеров 3,00.

Ничью в сегодняшнем матче букмекеры считают самым маловероятным исходом – 3,20.

Как сообщали Українські новини, в школьном учебнике всемирной истории за 11 класс авторы перепутали итальянский клуб, за который играл нынешний главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Авторы написали, что Шевченко играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле Шевченко был игроком "Милана".

Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура национального чемпионата.

Кроме того, Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским "АЗ" из города Алкмар.

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