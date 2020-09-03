Букмекеры назвали фаворита матча Украина – Швейцария

Так, фаворитом встречи Украина – Швейцария является именно украинская сборная. На ее победу за час до начала встречи букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,55. На победу Швейцарии коэффициент у букмекеров 3,00.

Ничью в сегодняшнем матче букмекеры считают самым маловероятным исходом – 3,20.

Как сообщали Українські новини, в школьном учебнике всемирной истории за 11 класс авторы перепутали итальянский клуб, за который играл нынешний главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Авторы написали, что Шевченко играл за туринский "Ювентус", в то время как на самом деле Шевченко был игроком "Милана".

Также Украинская Премьер-Лига утвердила календарь 2-го тура национального чемпионата.

Кроме того, Киевское "Динамо" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским "АЗ" из города Алкмар.

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