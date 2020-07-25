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25 июля 2020, суббота, 22:55 17
Общество 2020-07-25T22:56:38+03:00
Українські Новини
Врач сборной Украины по футболу скончался от COVID-19

Врач сборной Украины по футболу скончался от COVID-19

Ольга Фандорина
Коронавирус, Национальная сборная Украины по футболу, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса в Украине
Антон Худаев. Фото: metalist1925.com
Антон Худаев. Фото: metalist1925.com

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Вирус поразил 70 процентов легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сообщили в пресс-службе.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016-го ( также работал в главной команде в 2010-м).

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной Команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в великой скорби", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки 1 106 случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до осени.

В то время, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.

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