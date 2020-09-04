Збірна України двічі починала вести в рахунку в матчі зі швейцарцями і перемогла

Збірна України успішно розпочала свої поєдинки в елітній групі Ліги націй, як це і прогнозували букмекери. Жовто-сині в домашньому матчі на арені "Львів" зуміли здолати Швейцарію у Львові з рахунком 2:1.

Забитими м'ячами відзначилися українці Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. У збірної Швейцарії єдиним голом відзначився Харіс Сеферович.

У результаті збірна України очолила свою групу Ліги націй: паралельний поєдинок між Іспанією та Німеччиною закінчився нічиєю (1:1).

Крім того, перед початком матчу гравці збірної України вийшли з траурними пов'язками на згадку про лікаря збірної Антона Худаєва, який помер влітку від коронавірусу. Перед початком гри відбулася хвилина мовчання.

Як повідомляли Українські Новини, з підручником всесвітньої історії за 11 клас стався курйоз: автори переплутали італійський клуб, за який грав нинішній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Творці книги написали, що Шевченко грав за туринський "Ювентус", водночас як насправді Шевченко був гравцем "Мілана", а за "Ювентус" не грав ніколи.

Також Українська Прем'єр-Ліга затвердила календар 2-го туру національного чемпіонату.

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