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03 сентября 2020, четверг, 10:35 32
Финансы 2020-09-03T10:36:17+03:00
Українські Новини
Валюта подорожала в обменниках: курс доллара и евро в четверг

Валюта подорожала в обменниках: курс доллара и евро в четверг

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, Обмен валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют.
Курс валют.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 сентября на 5,23 коп. до 27,7688 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,12 коп. до 27,4929 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 11,51 коп. до 32,3179 UAH/EUR, курс продажи понизился на 15,65 коп. до 32,8876 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4929 27,7688 32,3179 32,8876 3,33 3,86
Максимальный 27,6300 28,0000 32,5500 33,3900 3,68 5,00
Минимальный 27,2500 27,6600 32,0000 32,6500 2,40 3,70

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк снизил устанавливаемый им на 3 сентября курс на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Также мы писали, каким будет курс доллара в первую неделю осени. По словам аналитика, наличный доллар будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

Кроме того, курс доллара в 2020 году будет расти: эксперты дали прогноз на осень. Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года.

 

 

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