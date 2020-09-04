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04 сентября 2020, пятница, 10:07 95
Финансы 2020-09-04T10:10:25+03:00
Українські Новини
Население продолжает сдавать валюту

Население продолжает сдавать валюту

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Население, Доллары, Обмен валют, Обменники
Население сдает валюту
Население сдает валюту

В то время как НБУ обнародовал курс гривны на выходные, в августе население продало валюты на 151,2 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в августе чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В августе население продало 1 447,8 млн долларов и купило 1 296,6 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 1 121,4 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Финансисты прогнозируют, что курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

А глава совета Национального банка Богдан Данилишин в свою очередь считает, что курс гривны до конца года останется стабильным.

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