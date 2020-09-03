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03 сентября 2020, четверг, 23:50 46
Кабмин 2020-09-04T00:15:01+03:00
Українські Новини
На ремонт имущества и техники ГосЧС, поврежденных на пожаре в Луганской области, выделили 27,5 млн гривен

На ремонт имущества и техники ГосЧС, поврежденных на пожаре в Луганской области, выделили 27,5 млн гривен

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, ГосЧС, выделение средств, Ликвидация пожара
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Кабинет Министров выделил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 27,5 млн гривен для ремонта имущества и техники, поврежденных при ликвидации пожара в Луганской области в июле.

Об этом говорится в распоряжении № 1074-р от 2 сентября, передают Українськi Новини.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в июле 2020 года на территории Луганской области, выделить Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 27 540,5 тыс. гривен для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией ее последствий", - сказано в нем.

Министерству финансов поручено осуществить указанное финансирование на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

"По расчетам ГСЧС (письмо от 10.07.2020 № 03-10112/212) для осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июле 2020 г. на территории Луганской области, необходимо 27 540,5 тыс. гривен (приобретение оборудования и имущества, требующих восстановления и ремонта)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, Министерству внутренних дел поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.

Также МВД до 25 декабря должно подать  Минэкономики, Минфину и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Как сообщали Українські Новини, угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий.

Ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

 

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