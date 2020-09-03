Евросоюз может ввести санкции против РФ из-за Навального

Евросоюз призывает к международному совместному ответу России на отравление оппозиционера Алексея Навального и оставляет за собой право ввести санкции, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Оно опубликовано на сайте Евросовета. 4 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет встречу представителей альянса для обсуждения ситуации.

"Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области прав человека. Европейский союз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер",— говорится в сообщении.

По словам господина Борреля, "российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и привлечения виновных к ответственности". "Безнаказанность недопустима. ЕС призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целях обеспечения беспристрастного международного расследования. Мы благодарны клинике "Шарите" в Берлине за лечение господина Навального и желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Евросоюз будет и впредь внимательно следить за этим вопросом и оценивать его последствия",— отмечается в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, Навальный находится в Германии в коме после отравления в России.

После того как Германия потребовала провести расследование отравление Алексея Навального, немецким военным удалось выявить в крови российского оппозиционного политика частицы отравляющего вещества из группы "Новичок".

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