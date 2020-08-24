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24 августа 2020, понедельник, 23:19 22
Европа 2020-08-24T23:20:08+03:00
Українські Новини
Германия требует срочно начать расследование отравления Навального

Германия требует срочно начать расследование отравления Навального

Ольга Фандорина
Россия, Германия, Расследование, Алексей Навальный
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org

После заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении и канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас требуют от российских властей тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Заявление немецких политиков было размещено на сайтах канцлера и МИД 

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.

Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.

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