Германия требует срочно начать расследование отравления Навального

После заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении и канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас требуют от российских властей тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального. Заявление немецких политиков было размещено на сайтах канцлера и МИД "Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении. Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности. Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей. Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию. Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.