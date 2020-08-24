Германия требует срочно начать расследование отравления Навального

После заявления клиники Шарите о том, что результаты обследования Навального свидетельствуют о его отравлении и к сайтах канцлера и МИД

"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это в полной прозрачности", - говорится в заявлении.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.

Немецкие политики надеются, что Навальный полностью выздоровеет, и выражают наилучшие пожелания и солидарность с его семьей.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.

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