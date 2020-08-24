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  • Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме, — адвокат
24 августа 2020, понедельник, 18:33 22
Европа 2020-08-24T18:35:31+03:00
Українські Новини
Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме, — адвокат

Навальный не приходил в сознание и до сих пор находится в коме, — адвокат

Елена Новикова
Кома, Навальный, Алексей Навальный, отравление Навального
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого транспортировали на лечение в Германию, не приходил в сознание и до сих пор находится в коме в немецкой клинике. Об этом его адвокат Ольга Михайлова сообщила в понедельник в Мосгорсуде, где слушается жалоба на установление срока ознакомления с уголовным делом в отношении блогера о клевете в адрес ветерана, передает ТАСС.

"Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию, в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме", - сказала Михайлова.

Кроме того, адвокат уточнила, что сведения о состоянии Навального получает от его супруги.

В связи с состоянием Навального суд отложил заседание на 15:00 мск 14 сентября.

Отмечается, что Навальному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации). Вину он не признал.

Как сообщали Українські Новини, Алексея Навального госпитализировали с отравлением.

Кроме того, Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев.

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