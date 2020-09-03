Євросоюз може ввести санкції проти РФ через отруєння Навального

До спільної міжнародної відповіді Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального закликає Євросоюз, і залишає за собою право ввести санкції — сказано в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Вона опублікована на сайті Євроради. 4 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг скличе зустріч представників альянсу для обговорення ситуації.

"Застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне ні за яких обставин, є серйозним порушенням міжнародного права і міжнародних стандартів в галузі прав людини. Європейський союз закликає до спільної міжнародної реакції і залишає за собою право вживати відповідних заходів, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", — сказано в повідомленні.

З слів Борреля, "російський уряд має зробити все можливе для ретельного розслідування цього злочину в умовах повної прозорості та притягнення винних до відповідальності". "Безкарність неприпустима. ЄС закликає Російську Федерацію в повній мірі співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з метою забезпечення неупередженого міжнародного розслідування. Ми вдячні клініці "Шаріте" в Берліні за лікування Навального і бажаємо йому швидкого і повного одужання. Євросоюз буде і надалі уважно стежити за цим питанням і оцінювати його наслідки", — наголошується в заяві.

Як повідомляли Українськi Новини, Навальний перебуває в Німеччині в комі після отруєння в Росії.

Після того як Німеччина зажадала провести розслідування отруєння Олексія Навального, німецьким військовим вдалося виявити в крові російського опозиційного політика частки отруйної речовини з групи "Новачок".

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