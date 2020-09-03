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03 вересня 2020, четвер, 22:59 4
Політика 2020-09-03T23:19:10+03:00
Українські Новини
Євросоюз може ввести санкції проти РФ через отруєння Навального

Євросоюз може ввести санкції проти РФ через отруєння Навального

Ольга Фандорина
Нато, Санкції проти Росії, Євросоюз, Санкції ЄС, Олексій Навальний, отруєння Навального
Навальний. Фото: скриншот
Навальний. Фото: скриншот

До спільної міжнародної відповіді Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального закликає Євросоюз, і залишає за собою право ввести санкції — сказано в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Вона опублікована на сайті Євроради. 4 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг скличе зустріч представників альянсу для обговорення ситуації.

"Застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне ні за яких обставин, є серйозним порушенням міжнародного права і міжнародних стандартів в галузі прав людини. Європейський союз закликає до спільної міжнародної реакції і залишає за собою право вживати відповідних заходів, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", — сказано в повідомленні.

З слів Борреля, "російський уряд має зробити все можливе для ретельного розслідування цього злочину в умовах повної прозорості та притягнення винних до відповідальності". "Безкарність неприпустима. ЄС закликає Російську Федерацію в повній мірі співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з метою забезпечення неупередженого міжнародного розслідування. Ми вдячні клініці "Шаріте" в Берліні за лікування Навального і бажаємо йому швидкого і повного одужання. Євросоюз буде і надалі уважно стежити за цим питанням і оцінювати його наслідки", — наголошується в заяві.

Як повідомляли Українськi Новини, Навальний перебуває в Німеччині в комі після отруєння в Росії.

Після того як Німеччина зажадала провести розслідування отруєння Олексія Навального, німецьким військовим вдалося виявити в крові російського опозиційного політика частки отруйної речовини з групи "Новачок".

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