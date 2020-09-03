Необходимо решительное осуждение и санкции. МИД Украины отреагировал на отравление Навального

Министерство иностранных дел осуждает отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении МИДа, передают Українськi Новини.

"Только правительство ФРГ обнародовало полученные им доказательства наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом", - говорится в заявлении.

МИД убежден, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать "на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком".

МИД уверен, что только решительная позиция и осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств.

Как сообщали Українськi Новини, Навальный находится в Германии в коме после отравления в России.

Его перевезли в клинику "Шарите" из России.

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