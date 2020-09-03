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03 сентября 2020, четверг, 20:51 251
Общество 2020-09-03T20:51:35+03:00
Українські Новини
В Харьковской области объявили чрезвычайное положение из-за пожаров

В Харьковской области объявили чрезвычайное положение из-за пожаров

Ольга Фандорина
Пожар, Харьковская область, Лесной пожар, Лесничество
Лесной пожар. Фото: ГСЧС
Лесной пожар. Фото: ГСЧС

Из-за масштабного пожара, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер

Соответствующее решение в четверг, 3 сентября, приняла Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - сообщил Кучер.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на четверг. Жарче всего будет на юге, в центральных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +36 градусов. 


Кроме того, синоптик дал прогноз погоды на всю осень. Осень в Украине в 2020 году будет дождливой и холодной, а первый снег и морозы следует ждать уже в октябре.

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