В Золотоноше сгорел автопарк. Из огня удалось вытащить только 4 автобуса

В Золотоноше Черкасской области, где активно выступают против приезда хасидов на религиозный праздник, сгорел целый автопарк автобусов: 12 маршруток полностью уничтожены огнем, еще 4 удалось спасти.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В ночь на 25 августа в полиции сообщили о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Огонь в автопарке заметил охранник, который вызвал спасателей и полицейских. В итоге огнем уничтожено 12 автобусов, еще один поврежден. Прибывшим пожарным удалось спасти от огня четыре автобуса.

Среди версий пожара, которые рассматривают полицейские — поджег.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Сгорели автобусы в Золотоноше. Фото: национальная полиция

Сгорели 12 автобусов. Фото: национальная полиция

Полиция подозревает поджег. Фото: национальная полиция

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