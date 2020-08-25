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25 августа 2020, вторник, 09:28 4063
Происшествия 2020-08-25T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Золотоноше сгорел автопарк. Из огня удалось вытащить только 4 автобуса

В Золотоноше сгорел автопарк. Из огня удалось вытащить только 4 автобуса

Кира Молчанова
Автобус, Пожар, Полиция, Черкасская область, Автобусы, Автопарк, Поджег, Золотоноша, Поджег машины
Сгорели автобусы в Золотоноше. Фото: национальная полиция
Сгорели автобусы в Золотоноше. Фото: национальная полиция

В Золотоноше Черкасской области, где активно выступают против приезда хасидов на религиозный праздник, сгорел целый автопарк автобусов: 12 маршруток полностью уничтожены огнем, еще 4 удалось спасти.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В ночь на 25 августа в полиции сообщили о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Огонь в автопарке заметил охранник, который вызвал спасателей и полицейских. В итоге огнем уничтожено 12 автобусов, еще один поврежден. Прибывшим пожарным удалось спасти от огня четыре автобуса.

Среди версий пожара, которые рассматривают полицейские — поджег.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Сгорели автобусы в Золотоноше. Фото: национальная полицияСгорели автобусы в Золотоноше. Фото: национальная полиция

Сгорели 12 автобусов. Фото: национальная полицияСгорели 12 автобусов. Фото: национальная полиция

Полиция подозревает поджег. Фото: национальная полицияПолиция подозревает поджег. Фото: национальная полиция

Как сообщали Українські Новини, в Киеве намерены обустроить перехватывающие парковки возле шести станций метро.

Также сообщалось, что депутаты приняли решение открыть свой двор на Крещатике для парковки автомобилей.

Несмотря на запрет, пассажирским поездам "Укрзализныци" разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров.

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