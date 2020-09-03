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03 сентября 2020, четверг, 16:23 1364
Недвижимость 2020-09-03T16:34:18+03:00
Українські Новини
Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на с

Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на стройке элитного ЖК

Павел Твердохлиб
Пожар, Артур Мхитарян, Taryan Group, Taryan Towers
Taryan Towers. Фото: Facebook
Taryan Towers. Фото: Facebook

Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers. А именно на техэтаже загорелся сегмент гидроизоляции.

Об этом Мхитарян заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", - написал он.

Мхитарян сообщил, что загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. Длилось все приблизительно 15 минут, за которые служба безопасности компании локализовала возгорание, а к приезду спасателей почти потушили его, к тому же на видеозаписях в сети видно, что горит не утеплитель, он используется негорючий.

Отметим, что для тушения высотных зданий в мировой практике используют системы пожаротушения, а не краны.

"В нашем проекте предусмотрена система пожарной сигнализации и оповещения, управления эвакуацией и автоматика противопожарных систем, которые с запасом соответствуют государственным нормам и являются одними из самых передовых в нашей стране", - написал владелец Taryan Group.

В здании предусмотрен целый комплекс мер противопожарной безопасности – дополнительные лифты транспортировки пожарных подразделений, незадымляемые лестницы, способные долгое время не пропускать дым и огонь, спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования, а также индивидуальные средства защиты и пожарные гидранты на каждом этаже.

Ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.

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